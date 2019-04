Polizia: Napoli, meno omicidi nel 2018

(ANSA) - NAPOLI, 10 APR - Omicidi e rapine in calo,violenze sessuali, furti in abitazione e furti di auto in aumento, oltre un reato su cinque commesso da stranieri. Questi alcuni dei dati resi noti dalla Questura di Napoli in occasione della celebrazione del 167/esimo anniversario della fondazione del corpo. Tra 2017 e 2018 gli omicidi sono passati da 35 a 21 (-40%),le violenze sessuali da 165 a 184 (+11,5%), i furti di auto sono stati 13.904 (+9,3%), quelli in abitazione 3.908 (+10,9%). In lieve diminuzione le estorsioni, (da 697 a 688, -1,2%). Aumentano anche le truffe informatiche (+7,26). I soggetti denunciati, nel 2018, sono stati 7.661, oltre 2.200 dei quali stranieri; gli arrestati 2.079, 308 dei quali stranieri.

La cerimonia per la Festa della Polizia si è svolta al Maschio Angioino, dove sono stati allestiti stand dei reparti operativi.

A causa della pioggia, la premiazione dei poliziotti che si sono distinti nelle operazioni di servizio è stata trasferita nell' Antisala dei Baroni.