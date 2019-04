Incurabili, chiesto intervento Governo

(ANSA) - NAPOLI, 10 APR - Un appello al Governo e in particolare al ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, perché scendano in campo per preservare e tutelare gli Incurabili e i suoi tesori dopo i crolli che si stanno succedendo nelle ultime settimane. A lanciare l'appello alle istituzioni nazionali sono stati i rappresentanti di Identità Insorgenti e del Comitato Portosalvo promotori di un sit- in che si è svolto agli Incurabili. ''Visto il continuo rimpallo di responsabilità tra il Comune di Napoli e la Regione Campania - ha spiegato Lucilla Parlato di Identità Insorgenti - chiediamo al Governo e al ministro Bonisoli di intervenire per porre rimedio alla drammatica situazione degli Incurabili, un bene culturale che va messo in sicurezza, preservato, tutelato e che custodisce tesori e storia che meriterebbero maggiore attenzione. Nonostante l'ingente quantità di fondi arrivati per la tutela e la valorizzazione di diversi siti del Centro storico, tra cui anche gli Incurabili, siamo davanti a questa drammatica situazione''.