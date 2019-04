Documenti falsi,uomo arrestato a Potenza

(ANSA) - POTENZA, 10 APR - Un uomo di 49 anni, di Capaccio (Salerno), è stato arrestato dalla Polizia stradale negli uffici di Potenza della motorizzazione, dove era arrivato per chiedere il rilascio di una carta di circolazione per un'automobile risultata rubata. E' accusato di possesso di documenti d'identificazione falsi. L'uomo - che ha precedenti penali per reati contro il patrimonio e la fede pubblica - ha esibito documenti che contenevano delle "incongruenze" che hanno indotto l'impiegato a chiedere l'intervento della squadra di polizia giudiziaria della Polizia stradale del capoluogo lucano.