Dal 10 maggio Rolex Capri Sailing Week

(ANSA) - NAPOLI, 10 APR - Dal 10 al 18 maggio si svolgerà Rolex Capri Sailing Week evento che apre la stagione velica nel Mediterraneo. Alla manifestazione, presentata oggi a Napoli nel Circolo del Remo e della Vela Italia, parteciperanno quasi 150 barche e 1.500 velisti provenienti da ogni parte del mondo che affolleranno le banchine di Napoli, da dove parte la prima regata lunga e a Capri, dove si svolgeranno le prove sulle boe e costiere.

"Mai tanti iscritti come quest'anno - è stato sottolineato - a testimonianza del gran lavoro svolto dai tre Club organizzatori: Yacht Club Italiano, Circolo del Remo e della Vela Italia, Yacht Club Capri in collaborazione con l'International Maxi Yacht Association, che gestisce la classe di yacht più prestigiosi e performanti, rappresentata in conferenza dal segretario Andrew McIrvine, l'Unione Vela d'Altura Italiana, con il presidente Fabrizio Gagliardi, oltre al fondamentale supporto del Reale Yachting Canottieri Savoia".