Appello, Fondazione per Emeroteca Tucci

(ANSA) - NAPOLI, 9 APR - Una fondazione che possa gestire in futuro l'emeroteca-biblioteca Tucci di Napoli, punto di riferimento per giornalisti, studiosi e universitari. É quanto si chiede in un odg presentato nell'assemblea indetta dall'Ordine dei Giornalisti della Campania e approvato all'unanimità. L'ordine del giorno è stato illustrato dal tesoriere della "Tucci", Mario Zaccaria. I giornalisti hanno auspicato il coinvolgimento di Regione, Poste italiane (che da sempre ospita al secondo piano dello storico edificio di piazza Matteotti la Tucci, che con la guida di Salvatore Maffei ha avuto un notevole sviluppo) e altri enti. Ma primo obiettivo, come ha rimarcato Enrico Sbandi, segretario del Consiglio direttivo della Tucci, deve essere quello di sollecitare i soci sostenitori a riprendere il versamento delle quote e la Regione a rifinanziare una legge, varata anni fa proprio per la Tucci, mai abolita. Sbandi ha invitato l'Ordine a sensibilizzare i consiglieri regionali e gli esponenti politici iscritti agli albi dell'Ordine.