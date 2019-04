Razzismo:Napoli,assemblea per'marcia'4/5

(ANSA) - NAPOLI, 7 APR - Napoli si mobilita contro il razzismo: centinaia di persone hanno partecipato oggi all'assemblea promossa nel Cinema Modernissimo in vista della 'marcia' organizzata per il 4 maggio. Tante le sigle ed i movimenti rappresentati, esponenti della società civile.

Presente anche il sindaco, Luigi de Magistris, che, sollecitato da Loredana Rossi, dell'associazione trans Atn, ha intonato alcune parole del testo di Bella Ciao. "Ci sono sempre stato e ci sarò - ha detto l'ex pm - quando si tratta di lottare per la giustizia". Ad aprire l'assemblea, Andrea Morniroli, uno degli organizzatori, il quale ha annunciato che le firme raccolte hanno raggiunto quota 1.200 e Raffaella Palladino, presidente della rete nazionale dei centri antiviolenza Dire. "Sono i movimenti femministi che stanno guidando l'opposizione alla destra sessista e razzista". Tra gli esponenti delle associazioni, quelli di Acli, Arci, Arcigay, Comunità di Sant'Egidio, Comunità nigeriana, Chiesa valdese, cooperativa Irene, cooperativa Dedalus.