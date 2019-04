Finisce sotto escavatore,muore contadino

(ANSA) - BENEVENTO, 7 APR - Un agricoltore di 52 anni è morto nella tarda mattinata di oggi mentre a Solopaca (Benevento) stava eseguendo alcuni lavori con escavatore in un terreno.

L'uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto schiacciato dal mezzo. Sul posto sono presenti i carabinieri che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.