Due fratelli accoltellati nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 7 APR - Due fratelli, di 25 e 22 anni, sono stati feriti a coltellate, dinanzi ad un parco, in via Antica Giardini, a Giugliano, nel Napoletano. I due, secondo una prima ricostruzione, hanno avuto un diverbio con una persona che conoscevano e con la quale avrebbero avuto una discussione già nei giorni scorsi. I due fratelli sono stati soccorsi e portati ospedale. Uno è stato medicato e guarirà in venti giorni, mentre il secondo è tuttora ricoverato per accertamenti. Sulla vicenda indagano gli agenti del locale commissariato di polizia che subito dopo hanno identificato l'aggressore.