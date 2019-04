Deraglia vagone treno Na-Bn, inchiesta

(ANSA) - BENEVENTO, 7 APR - Potrebbe essere stato un guasto meccanico a causare il deragliamento di una delle tre carrozze di un treno della linea Eav con trenta passeggeri a bordo avvenuto nella serata di ieri in prossimità della stazione di Benevento, proveniente da Napoli con circa trenta passeggeri a bordo, nessuno dei quali è rimasto ferito. Dopo essere ripartito dalla Stazione Appia, nel Comune di Benevento, il convoglio ha attraversato contrada Pantano e dopo la curva uno dei carrelli è uscito dai binari. Momenti di tensione si sono registrati tra i passeggeri e per i dipendenti Eav che hanno immediatamente azionato le frenate di emergenza. "Abbiamo da subito aperto un'inchiesta interna - dice all'Ansa Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav - per capire le cause dell'incidente e accertare eventuali responsabilità". Tra le ipotesi più accreditate il cedimento di un assile motrice della carrozza, oggetto di manutenzione a gennaio. "Stiamo lavorando da ieri notte per ripristinare la regolarità del traffico da domani".