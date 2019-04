Crollo Incurabili, aiuto agli sfollati

(ANSA) - NAPOLI, 7 APR - L'Azienda sanitaria Napoli 1 ha istituito un apposito ufficio per offrire assistenza alle 21 famiglie che sono state costrette a lasciare le loro abitazioni, in seguito alla sgombero deciso a causa dei cedimenti avvenuti nell'antico complesso che ospita l'ospedale Incurabili, nel centro antico della città. Il nosocomio, è stato deciso ieri, chiude per pericolo crolli; sono stati spostati nell'Ospedale del Mare i reparti di Chirurgia, Urologia, Medicina e Rianimazione con i loro 23 pazienti. Evacuata tutta l'ala del complesso in cui hanno sede la chiesa (del 1530), la storica farmacia e alcuni uffici.

L'obiettivo, fanno sapere dall'Asl, è quello di risolvere in tempi brevi l'emergenza abitativa utilizzando il patrimonio immobiliare dell'Asl Napoli 1 Centro. A disposizione dei cittadini è stato predisposto anche un team di assistenti sociali e psicologi messi a disposizione dell'Azienda sanitaria locale. Martedì convocato un vertice interistituzionale anche per tutela i beni artistici.