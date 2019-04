Sant'Antimo, donna trovata morta in casa

(ANSA) - NAPOLI, 6 APR - Una donna di 67 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, nel centro storico, di Sant'Antimo, in provincia di Napoli. Secondo i primi accertamenti la donna si è ferita battendo la testa su una stufetta, perdendo poi molto sangue. Finita a terra non è riuscita a chiedere i soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale caserma che comunque hanno effettuato i rilievi. La donna era molto conosciuta a Sant'Antimo: era una maestra in pensione.

(ANSA).