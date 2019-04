Napoletano il 35 enne ucciso in Messico

(ANSA) - NAPOLI, 6 APR - É napoletano, ma abitava da diversi anni in Messico, il 35enne Salvatore De Stefano ucciso all'interno del ristorante 'Bella Donna' nella zona di Cuauhtémoc a Città del Messico.

Salvatore De Stefano è il quinto napoletano, a partire dal gennaio 2018, che in Messico ha trovato un destino atroce. Il 31 gennaio 2018 sono scomparsi Raffaele Russo e il figlio Antonio Russo, e Vincenzo Cimmino, tutti residenti nella zona delle Case Nuove, a Napoli. Della loro sorte si sa solo che sono stati rapiti da alcuni poliziotti corrotti e consegnati nelle mani di un'organizzazione criminale in cambio di 43 euro.

Il 3 novembre scorso è stato ucciso il napoletano Alessandro De Fabbio, sposato e con una bambina piccola: abitava nella zona di piazza Mercato. Il suo cadavere è stato trovato sulla carreggiata della strada statale Rancho Nuevo-Llano Frio dalla polizia municipale di Tepechitlan nello stato di Zacantes.