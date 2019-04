Abusi sessuali, arrestato titolare onlus

(ANSA) - NAPOLI, 6 APR - Il titolare di una onlus che svolgeva attività di assistenza a minori in Africa è stato arrestato con l' accusa di violenza sessuale ai danni di un minorenne, ospite di una casa famiglia a Togoville, città del Sud del Togo.

L.V. 72 anni, fondatore e presidente di una Onlus qualificata come finalizzata alla "assistenza umanitaria", avrebbe costretto per 7 anni, tra il 2007 ed il 2014 il minorenne africano a compiere e subire atti sessuali minacciandolo, in caso contrario, di allontanarlo dalla casa-famiglia che lo ospitava, e di negargli i pasti quotidiani e la frequenza della scuola.

L.V. è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Napoli su disposizione della Procura di Nola e posto ai domiciliari.