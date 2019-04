A Napoli marcia contro i caro fitti

(ANSA) - NAPOLI, 6 APR - Circa trecento persone, studenti, residenti e aderenti ai centri sociali, hanno partecipato a Napoli alla marcia contro gli sfratti, l'aumento delle locazioni e lo svuotamento di abitanti dai quartieri storici della città. Il corteo - promosso dalla rete Set Napoli - ha percorso le strade del centro storico fermandosi in alcuni dei punti a maggiore affluenza turistica come piazza San Domenico Maggiore o Cappella San Severo. "Non ce l'abbiamo con i turisti - hanno spiegato - né siamo contro il turismo, ma contro chi specula sul turismo con il proliferare delle case vacanze e dei b&b che eludono il fisco a scapito del diritto all'abitare con fitti divenuti inaccessibili per studenti e famiglie a basso reddito".