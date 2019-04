Tv: a Comicon Jerome Flynn, star del Trono di Spade

(ANSA) - NAPOLI, 5 APR - Jerome Flynn, attore britannico che interpreta l'eroico e irriverente mercenario Bronn nella serie tv Il Trono di Spade, sarà ospite di Comicon. Spalla e uomo di fiducia di Jaime Lannister, Bronn è stato ed è una delle grandi rivelazioni della serie ed è oggi tra i personaggi più amati dai fan: imbattibile uomo d'armi ma anche capace di dispensare ottimi consigli, affidabile in guerra come nelle trattative, purché ci sia di mezzo qualche moneta d'oro… o magari la promessa di un castello. Flynn incontrerà il pubblico sabato 27 aprile, alle 15.30, presso l'Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare, per discutere e festeggiare la stagione finale de Il Trono di Spade e raccontare i suoi prossimi progetti. La stagione finale de Il Trono di Spade debutterà in onda, in contemporanea con HBO, su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV dalle 3 della notte fra il 14 e il 15 aprile. Sarà disponibile anche su Sky On Demand.