Flash mob a Napoli, si suona Gershwin

(ANSA) - NAPOLI, 5 APR - Un festoso flash mob sulle note di Georg Gershwin ha visto protagonisti stamane in piazza del Plebiscito 1500 ragazzi che hanno partecipato al progetto Alternanza Scuola/Lavoro. Diretti da Carlo Morelli e Filomena Piccolo, gli studenti del progetto Gershwin Tribute, si sono dedicati per 4 mesi, da novembre 2018 a marzo 2019 allo studio e all'interpretazione dell'opera di Gershwin, spaziando tra musical, musica sinfonica ritmica e influenze jazz, partecipando a momenti formativi sul canto, la danza e i linguaggi del teatro, in un'officina artigianale di avvicinamento alle arti sceniche. Stamane, presente il sindaco Luigi de Magistris, la conclusione di questo percorso didattico: il percorso Alternanza Scuola-Lavoro del Teatro di San Carlo, dedicato agli Istituti superiori della Campania assieme ai loro coetanei delle periferie di Napoli, è sostenuto da Generali Italia.