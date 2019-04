Cocaina in cucina, arrestato dai Cc

(ANSA) - NAPOLI, 4 APR - Custodiva in casa oltre 160 grammi di cocaina uno spacciatore arrestato ad Ottaviano (Napoli) da Carabinieri.

Saverio Franzese, 48 anni, già denunciato in passato, è stato bloccato dai militari della stazione di Ottaviano in via De Nittis, mentre vendeva una dose di cocaina ad un tossicodipendente di 28 anni.

I Carabinieri hanno perquisito la sua abitazione e qui hanno trovato in cucina 162 grammi di cocaina, in parte divisa in dosi, oltre a sostanze da taglio ed a 1290 euro, che sono stati sequestrati, ed a due telefoni cellulari.

Franzese è stato messo agli arresti domiciliari.