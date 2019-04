Cani scoprono armi e droga a Capodichino

(ANSA) - NAPOLI, 4 APR - Droga, una pistola e munizioni sono state scoperte al Rione Berlingieri, periferia Nord di Napoli, grazie a due cani di Polizia e Guardia di Finanza. La scoperta è stata fatta in uno stabile di via Don Bosco, in alcuni box utilizzati per custodire vecchi mobili e materiale di risulta. Un cane della Polaria ed uno della Guardia di Finanza di Capodichino hanno aiutato gli agenti del Commissariato Secondigliano. L' attenzione dei cani si è focalizzata nei box ed il cane "Argo", della Polizia, ha scoperto una pistola "Beretta" con cinque cartucce. L' arma è risultata rapinata ad una guardia giurata nel 2017. Trovato anche un caricatore con sette cartucce e 35 cartucce calibro 40.Il cane "Alexia",della Guarda di Finanza, ha invece fatto scoprire in un altro locale un sacco contenente una busta di marijuana di 800 grammi, sette tavolette di hashish per un peso di 700 grammi, due bilancini di precisione ed un telefono cellulare. La droga avrebbe fruttato sul mercato circa 7 mila euro.