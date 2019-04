Pizza a metro, un premio a Vico Equense

(ANSA) - NAPOLI, 3 APR - Trofeo in palio tra i maestri pizzaiuoli a Vico Equense (Napoli) per i 50 anni di "Pizza a metro", noto locale che ha aggiunto la denominazione di "Università della pizza".

Il premio, intitolato al fondatore, Luigi Dell' Amura, ed organizzato dall' Associazione Pizzaiuoli Napoletani, si svolgerà l' 8 e 9 aprile al Castello Giusso di Vico Equense.

La manifestazione sarà presentata domani, Giovedì 4 Aprile, alle 11 in una conferenza stampa al Castello Giusso Ad illustrare la sfida saranno: Sergio Miccù, Presidente dell' Associazione Pizzaiuoli napoletani; Michele Cuomo, presidente dell' Associazione pizzaioli vicani; Giovanni Rivieccio, direttore di "Pizza a Metro-l'Università della pizza", Raimondo Cinque e la famiglia Dell'Amura.

L'evento sarà condotto da Enzo Calabrese.

"Un giusto riconoscimento al fondatore di pizza a metro che ha contribuito a rendere Vico celebre nel mondo", affermano gli organizzatori.