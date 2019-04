Mozzarella dop al Vinitaly di Verona

(ANSA) - CASERTA, 3 APR - La Mozzarella di Bufala Campana Dop sarà in vetrina al Vinitaly di Verona dal 7 al 10 aprile, accanto ai vini bianchi della Campania, alle bollicine venete e fino ai panini d'autore, dimostrando così la sua straordinaria versatilità di abbinamento. Un tris di collaborazioni è stato messo in campo dal Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop in occasione dell'evento, che punta sempre più proprio sul connubio tra food e wine. Il Consorzio è infatti partner di Regione Campania, Camera di Commercio di Caserta e Consorzio di Tutela Prosecco Doc. Numerose le iniziative che hanno come fil rouge l'esaltazione dei diversi modi per "sposare" la mozzarella Dop. Si comincia domenica 7 aprile, quando al termine della conferenza stampa del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca (ore 12), la Mozzarella Dop sarà protagonista della degustazione per i giornalisti. L'8 aprile, la mozzarella Dop diventa simbolo del territorio nello spazio della Camera di Commercio di Caserta.