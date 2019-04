Ministro Grillo a Comitato S.Agata, stop sciopero fame

(ANSA) - ROMA, 3 APR - "La situazione mi sta a cuore e chiedo alle donne, che sono mamme come me, e a chi sta protestando da giorni di sospendere immediatamente lo sciopero della fame. Non vi lasciamo soli". Lo ha scritto il ministro della Salute Giulia Grillo in un post su Facebook rivolgendosi i manifestanti del comitato civico 'Curiamo la Vita' che continuano la loro protesa in catene, presso il presidio ospedaliero S.Alfonso de' Liguori, senza mangiare dallo scorso 30 marzo in segno di protesta contro i tagli all'ospedale locale.

"Ricordo che le modalità di applicazione del Dm 70 sono decise dalla Regione. Ho chiesto ai miei uffici di mandare i tecnici del ministero per verificare le condizioni operative e che sia realizzato quanto indicato nel piano ospedaliero - ha aggiunto il ministro - il ministero ha sempre avuto grande attenzione per l'ospedale di Sant'Agata de' Goti per la particolare importanza che riveste in quel territorio". E ha concluso: "Nella prima versione del piano ospedaliero presentato dalla Regione Campania era stato del tutto chiuso. Abbiamo chiesto al commissario De Luca di salvarlo, trasformandolo in ospedale di zona disagiata. Inoltre in risposta alla grande sollecitazione dei cittadini abbiamo ascoltato le richieste di deroga alla legge lasciando aperti i reparti di terapia intensiva e oncologia". (ANSA).