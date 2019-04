Il Napoli sconfitto a Empoli

(ANSA) - NAPOLI, 3 APR - Sconfitta a sorpresa per gli uomini di Ancelotti sul campo di un Empoli in piena lotta per non retrocedere. Toscani in vantaggio al 28' con un destro di Farias. Il Napoli pareggia al 43' con un supergol dalla lunga distanza di Zielinski. Definitivo vantaggio per i padroni di casa all'8' della ripresa con Di Lorenzo.