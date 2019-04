Colpo Empoli, Napoli ko 2-1

(ANSA) - ROMA, 3 APR - Dopo lo show con la Roma lo scivolone a Empoli. Il Napoli crolla nella gara del turno infrasettimanale contro i toscani di Andreazzoli: colpo dell'Empoli che infligge ai partenopei la quinta sconfitta in campionato e la Juve, che ieri ha battuto il Cagliari 2-0, resta a +18 in vetta alla classifica. Per i toscani i tre punti sono fondamentali nella corsa salvezza. Empoli avanti in avvio con Farias al 28', pari di Zielinski al 44'. Nella secondo tempo decide la rete di Di Lorenzo (7').