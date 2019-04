Amazon apre in Campania, 30 assunzioni

(ANSA) - NAPOLI, 3 APR - Amazon annuncia l'apertura di un nuovo deposito di smistamento ad Arzano (Napoli): il centro coprirà un'area di 13.000 metri quadri. L'azienda creerà circa 30 posti di lavoro a tempo indeterminato e stima che i fornitori di servizi di consegna assumeranno più di 150 autisti a tempo indeterminato, per ritirare i pacchi dal deposito di smistamento e consegnarli ai clienti campani.

"Questo - commenta il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio - è il primo investimento nel Sud Italia da parte di Amazon e sono contento che sia stata scelta la Campania per la creazione di nuovi posti di lavoro. Amazon ha già una presenza importante in Italia e la sfida che ci poniamo come Governo è di rendere attrattive quelle aree del Paese che fino ad oggi sono state poco coinvolte nel processo di trasformazione digitale in atto. L'auspicio è che aziende come Amazon utilizzino le risorse del Paese sia come piattaforma logistica, ma anche e soprattutto valorizzando idee e talento dei nostri giovani".