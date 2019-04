Porti,al via progetto Campania Yachting

(ANSA) - NAPOLI, 2 APR - Promosso dal Porto Turistico di Capri, assieme al Marina d'Arechi di Salerno ed al Comune di Pollica (per il porto turistico di Acciaroli), è stato costituito il "Comitato Promotore" per la realizzazione della rete dei porti turistici e dei marina della Campania.

Sottoscritto dall'amministratore delegato del Porto Turistico di Capri Carmine Sanna, anche con le funzioni di coordinatore in questa fase di avviamento, da Agostino Gallozzi presidente del Marina d'Arechi e da Stefano Pisani, Sindaco del Comune di Pollica-Acciaroli, l'atto di costituzione del Comitato Promotore è il primo step di un progetto, aperto a tutti i gestori pubblici e privati di porti turistici e marine della Campania, che punta a mettere in campo una strategia di sistema tra aree a mare ed aree a terra - al fine di migliorare ed accentuare le dinamiche di crescita della filiera della blue economy - incentrata sulla nautica da diporto, che si integra con i forti elementi di attrazione territoriale della regione.