Assenteismo in Ospedale, 28 indagati

(ANSA) - NAPOLI, 2 APR - C' era un accordo tra medici per timbrare il cartellino ed assentarsi dal lavoro durante l'orario di servizio all' Ospedale "San Rocco" di Sessa Aurunca (Caserta). Lo hanno scoperto i Carabinieri con intercettazioni e telecamere collocate nei punti strategici della struttura ospedaliera, al termine di indagini avviate nel febbraio 2017.

28 gli indagati, 18 dei quali dirigenti medici,3 infermieri e 6 amministrativi. Su disposizione della Procura di S. Maria Capua Vetere i militari delle Stazioni di Vairano e Teano hanno notificato 18 obblighi di presentazione alla Polizia giudiziaria a 18 indagati, quasi tutti medici.

I reati contestati, a vario titolo, sono di associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, false attestazioni, che riguardano soprattutto i medici, e singole ipotesi di truffa.