App per i dati sulla qualità del mare

(ANSA) - NAPOLI, 2 APR - Trecentoventotto tratti di costa monitorati per un totale di circa 480 chilometri, duemilaseicento prelievi in un anno effettuati con una flotta di otto mezzi nautici. Sono alcuni dei numeri del monitoraggio delle acque di balneazione in Campania, condotto da Arpac da aprile a settembre a tutela della salute dei bagnanti.

Nei prossimi giorni partiranno i prelievi in vista della stagione balneare 2019.

"Da quest'anno - spiega il commissario straordinario dell'Agenzia Stefano Sorvino - sarà disponibile un'app per dispositivi mobili, grazie alla quale i cittadini potranno informarsi in tempo reale sulla balneabilità dei tratti di costa campani, punto per punto". L'applicazione, disponibile per sistemi operativi iOS e Android e scaricabile dall'App Store di Apple e dal Play Store di Google, si aggiunge ai consueti strumenti di informazione già attivi sul tema, a partire dal sito istituzionale Arpac, dove i risultati vengono pubblicati giorno per giorno nel corso del monitoraggio.