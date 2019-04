Katia Ancelotti "papà ama Napoli"

(ANSA) - NAPOLI, 1 APR - "Credo che tra mio padre e Napoli ci sia stato un colpo di fulmine, come quando ti innamori. Speri che duri per sempre, a volte non basta l'amore, ma se non mancheranno pilastri come rispetto e volontà da entrambe le parti, credo che ci sarà un rapporto molto duraturo. Lui e De Laurentiis amano la vita e amano vincere. I presupposti per rimanere a lungo ci sono tutti". Così Katia Ancelotti, figlia dell'allenatore del Napoli, in un'intervista a Radio Kiss Kiss. La figlia del tecnico ha sottolineato che "quando sei abituato a vincere, vuoi vincere. Non so se quest'anno, la Juve è stata strepitosa in campionato, ma noi siamo secondi e dobbiamo mantenere questa posizione. Credo che il Napoli abbia bisogno di un po' di tempo, soprattutto dopo il cambio da Sarri a mio padre, si è passati da una realtà ad un'altra, diverse tra loro".