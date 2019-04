Cori contro Napoli, multata la Roma

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Dodicimila euro di multa alla Roma "per cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria": è la multa comminata dal giudice sportivo al club giallorosso dopo il match di ieri all'Olimpico contro il Napoli. Tra i giocatori, fermati per un turno De Paoli (Chievo), l'unico ieri espulso, Criscito (Genoa), Stryger-Larsen e Sandro (Udinese), Manolas (Roma) e Maggiorini (Chievo). Infine, squalificato per due turni il vice allenatore del sassuolo, Davide Possanzini "per avere contestato una decisione arbitrale con epiteti oltraggiosi e plateale gestualità".