Ferito, frattura polso ad infermiere

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - Ferito in un incidente stradale, "in evidente stato di agitazione", prende l'infermiere per il polso "girandoglielo violentemente e fratturandoglielo". E' accaduto in via Nuova Agnano, a Napoli, secondo quanto rende noto 'Nessuno tocchi Ippocrate', la pagina Fb che denuncia le aggressioni agli operatori sanitari. La postazione 118 dell'ospedale San Paolo è stata allertata alle 2 della scorsa notte per un incidente motociclistico. L'ambulanza è arrivata e ha trovato due persone ferite. La meno grave trasportata da una ambulanza al vicino ospedale San Paolo. La più grave, in codice rosso, caricata sul mezzo del 118 ma nelle fasi del soccorso c'è stata la reazione del ferito. L'equipaggio ha comunque trasportato il paziente al red point dell'ospedale Cardarelli.

L'infermiere ferito non ha potuto proseguire il servizio e, annuncia l'associazione, "provvederà a formalizzare regolare denuncia": "Per gli operatori sanitari la situazione è diventata davvero critica".