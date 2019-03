Baby Gang: Verdi, sasso contro bus

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - "Ancora un episodio grave di danneggiamento ad un bus dell'Anm nel quartiere di Scampia.

Giovedì sera, alle 21.45 circa, un lancio di sassi all'indirizzo dell'autobus di linea 180 in via Ghisleri poteva trasformarsi in tragedia. Una delle pietre ha colpito il finestrino all'altezza del conducente mandandolo in frantumi.

Per fortuna l'autista è riuscito a mantenere il controllo del mezzo senza provocare danni ai passeggeri. E' inaccettabile quanto sta accadendo in quel quartiere". Lo rendono noto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e il consigliere comunale del Sole che Ride, Marco Gaudini.

"A pochi giorni di distanza da un altro episodio simile la baby gang è tornata a colpire. E' giunto il momento che anche il quartiere si ribelli a questi atti vandalici che creano disagi insostenibili all'utenza - concludono - Chi sa parli e dia indicazioni, anche in forma anonima, su dove pescare questi criminali e le loro famiglie".