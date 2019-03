Rifiuti, corteo studenti nel Napoletano

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 29 MAR - Sono diverse centinaia le persone, per lo più ragazzi delle scuole cittadine, che stanno partecipando al corteo di protesta promosso dagli studenti dell'istituto comprensivo Giampietro-Romano di Torre del Greco (Napoli) per protestare contro la situazione legata alla raccolta dei rifiuti nel comune vesuviano.

La manifestazione è partita dall'esterno della scuola di via Antonio De Curtis dove si trova uno degli ecopunti che in queste settimane si sono riempiti di spazzatura ''tal quale'' a causa dei problemi di conferimento palesato dalla ditta incaricata della raccolta fino a mercoledì. Ai ragazzi della scuola media si sono aggiunti anche gli studenti di alcuni istituti superiori che hanno stanno scioperando in segno di condivisione con l'iniziativa. Il corteo, partito da via Nazionale e diretto alla sede del Comune di palazzo Baronale, sta creando notevoli ripercussioni sulla viabilità ordinaria, andata letteralmente in tilt nella zone interessate dalla manifestazione.

