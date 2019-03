Armi in casa, tre arresti della Polizia

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAR - Tre pistole, un fucile e numerose munizioni sono state sequestrate dalla Polizia in un appartamento a Casoria (Napoli). Nell' appartamento, in via San Benedetto, Mauro Verola, 37 anni, agli arresti domiciliari, aveva installato un sistema di videosorveglianza per osservare l' interno e l' esterno dello stabile. I poliziotti hanno trovato nell' abtiazoome una "Beretta" calibro 9 corta. Durante la perquisizione un uomo, Salvatore Belmonte, 42 anni, ha cercato di allontanarsi ma è stato arrestato. Nella sua abitazione è stato trovato un borsone contenente un fucile a pompa, una pistola Taurus calibro 44, ed una "Beretta" 7.65, oltre a numerose munizioni. Sequestrati anche buoni fruttiferi, carte d' identità, patenti, assegni bancari, timbri di diversi Comuni e materiale per la falsificazione di dodumenti. Nell' appartamento di Verola c' era anche una donna, Maria Casanova, di 38 anni. Anche lei è stata arrestata con le accuse di detenzione di armi, ricettazione e possesso di documenti contraffatti.