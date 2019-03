Serie A: Calvarese dirige Roma-Napoli

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Sarà Calvarese di Teramo a dirigere, domenica prossima, Roma-Napoli, uno degli incontri della 29/a giornata del campionato di serie A. Il posticipo domenicale, Inter-Lazio, sarà diretto da Mazzoleni di Bergamo, mentre sabato alle 18, per Juventus-Empoli, scenderà in campo La Penna di Roma. Sempre sabato, alle 20.30, Sampdoria-Milan avrà come arbitro Orsato di Schio. Parma-Atalanta, alle 12.30 di domenica, è stata affidata a Chiffi di Padova. Queste le altre designazioni della giornata: Bologna-Sassuolo (ore 18.00) a Guida di Torre Annunziata; Chievo-Cagliari (venerdì ore 20.30) ad Abisso di Palermo; Fiorentina-Torino a Pasqua di Tivoli; Frosinone-Spal a Di Bello di Brindisi; Udinese-Genoa (sabato ore 15.00) a Pairetto di Nichelino.