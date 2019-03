Ruota su Scavi Pompei, il Comune frena

(ANSA) - POMPEI (NAPOLI), 28 MAR - Era stata annunciata per il prossimo 8 maggio, ma l'apertura della ruota panoramica con vista sugli Scavi di Pompei (Napoli) slitterà.

Fonti del Comune - interpellate dall'ANSA - hanno annunciato che ci vorrà del tempo per l'inaugurazione dell'opera, se si realizzerà, in attesa che si compia tutto l'iter autorizzativo.

Insomma, rischia di essere abbattuta dalle polemiche, ancora prima di essere eretta, la ruota panoramica davanti al sito archeologico di Pompei sepolta dall' eruzione del Vesuvio nel 79 dopo Cristo. In questi giorni l'idea della ruota panoramica ha scatenato attenzioni sui social. Il progetto, che sembrava avesse ricevuto l'ok definitivo dal Comune di Pompei, si chiama "Wheel of Pompei" e dovrebbe essere realizzato da un'impresa tedesca, la "Iesse International Strategies" di Hendrik Boos, la stessa che ha già elevato la ruota panoramica sul lungomare di Salerno.