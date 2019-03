Lungomare Napoli Plastic Free da maggio

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAR - Dal primo maggio il lungomare di Napoli sarà Plastic Free. Lo ha deciso il sindaco, Luigi de Magistris, con un'ordinanza che punta a contrastare l'aumento dei rifiuti di plastica in mare. Si vieta l'utilizzazione, la fornitura e la commercializzazione di contenitori, stoviglie, posate, cannucce e ogni altro manufatto monouso ad uso alimentare in plastica che non sia biodegradabile e compostabile. Il divieto è rivolto in primo luogo agli esercizi commerciali e agli esercenti delle attività balneari quali lidi e circoli nautici. L'ordinanza in via sperimentale fino al 30 settembre si applica per la fascia territoriale che va dalla località La Pietra alla località Pietrarsa. Ai trasgressori sarà comminata una sanzione pecuniaria che può variare dai 25 ai 500 euro. Dall'amministrazione l'invito a tutti i cittadini a rinunciare all'uso di monouso in plastica.