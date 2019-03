Corallo e cammeo, ecco 'Mostra Preziosi'

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAR - "Il progetto di candidare la lavorazione artigianale del corallo e del cammeo di Torre del Greco è nato dalla consapevolezza che essa è un saper fare che da secoli si tramanda, in cui una intera comunità si riconosce; la Camera di Commercio di Napoli, sottolineano i promotori, ospita fino al 27 aprile la 'Mostra dei preziosi' promossa da Casartigiani che vede una collaborazione con Assocoral. "La valorizzazione delle imprese - dice Vincenzo Aucella, presidente Assocoral - è strategica non solo per il comparto ma per l'intera economia del territorio". "Ospitare oggetti unici - afferma il vice presidente vicario della Camera di Commercio, Fabrizio Luongo - è motivo di orgoglio, e consente agli ospiti dei ritrovati eventi periodici presso la Camera poter ammirare da vicino la migliore arte, la nostra storia imprenditoriale".

"Il Salone della ex Borsa torna a brillare - afferma il presidente della Cciaa, Ciro Fiola - grazie a Casartigiani per l'impegno profuso a tutela e salvaguardia del settore".