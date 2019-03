Bagnoli: Lezzi, occhio a fondi e rifiuti

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAR - "Il 4 aprile ci sarà la delibera Cipe nel corso della quale assegnerò tutte le risorse necessarie per la bonifica di Bagnoli - 320 milioni sul triennio 2019-2021 -, attesa ormai da 25 anni. Come per il caso di Expo dove, dopo i primi scandali, fu istituito un comitato di controllo, ho intenzione di fare lo stesso su Bagnoli. Creare una rete intorno alle risorse pubbliche attraverso l'estensione del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari". Lo ha detto il ministro per il Sud Barbara Lezzi.

"L'obiettivo di questo comitato sarà di 'seguire' i soldi, perché così facendo si potrà anche verificare come vengono utilizzate le risorse. Inoltre, stiamo studiando un metodo per monitorare, oltre alle risorse pubbliche, anche i rifiuti. Molto spesso si parla di bonifiche che risanano dei territori e questo è un fatto assolutamente positivo, ma dobbiamo fare attenzione: quei rifiuti infatti poi dovranno andare altrove e vanno messi in sicurezza".