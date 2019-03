Dirottava pazienti in clinica,condannato

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAR - Il Tribunale di Napoli, prima sezione penale (presidente Occhiofino), ha condannato a 9 anni il noto ortopedico Paolo Iannelli che secondo l'accusa, rappresentata dal pm Henry John Woodcock, "dirottava" pazienti dall'ospedale Cardarelli, di cui era primario, verso clinica Villa del Sole di via Tasso, a Napoli.

La condanna disposta è più alta di 12 mesi rispetto alla richiesta avanzata lo scorso 12 febbraio dal pm Woodcock. Iannelli era imputato di associazione per delinquere, 91 episodi di falso, 19 concussioni e due truffe. L'ortopedico ha sempre sottolineato la propria estraneità alle accuse. Il Tribunale ha inoltre condannato Marco Chiantera a due anni e 8 mesi; per lui il pm aveva proposto l'assoluzione.

Disposta l'assoluzione per Massimiliano Mandato, così come da richiesta del pm. Prescrizione infine per Marco Von Arx, ex amministratore di Villa del Sole, imputato per truffa.