Clochard investito e ucciso da un camion

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAR - Un uomo, probabilmente un senza fissa dimora extracomunitario, è morto a Napoli dopo essere stato travolto da un camion che stava effettuando una manovra nel corso dei lavori stradali della zona di Via Marina. Il fatto è accaduto in Via Amerigo Vespucci, nell'area in prossimità del Parco della Marinella, frequentata da clochard ed immigrati.

Secondo quanto si apprende - indagano i carabinieri - l'uomo è deceduto all'istante per la gravità delle ferite riportate.