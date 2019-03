Frasi sessiste su guardalinee donna

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAR - Definisce "inguardabile" ed uno "schifo" una assistente donna durante il match di Eccellenza in Campania tra il Sant'Agnello e l'Agropoli e l'Ordine dei Giornalisti della Campania lo sospende. Protagonista della vicenda il telecronista di una emittente locale salernitana Sergio Vessicchio.

"E' uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri in un campionato dove le società spendono centinaia di migliaia di euro - ha detto Vessicchio durante la telecronaca di sabato scorso - ed è una barzelletta della federazione una cosa del genere, impresentabile per un campo di calcio". Dura la condanna del presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli: "Il giornalista di Agropoli che ha deriso in diretta durante una partita di calcio una donna assistente dell'arbitro è stato sospeso dall'Ordine dei giornalisti della Campania". Condanna anche dall'Ussi Salerno che definisce "offese gravi ed inaccettabili che ledono la dignità della persona colpita con ignobili frasi sessiste".