Giovane accoltellato a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - La Polizia di Stato indaga sul ferimento di un 19enne di Scisciano, che la scorsa notte è stato ricoverato nell'ospedale San Paolo con ferite da punta e taglio a un gluteo. Agli agenti ha riferito di essere stato aggredito da un gruppo di sconosciuti mentre con alcuni amici passeggiava a Chiaia, in vico Satriano. La versione è al vaglio degli investigatori, anche perché al momento del ricovero la vittima era in stato di ubriachezza. Le condizioni del 19enne, trattenuto in osservazione, non sono gravi.