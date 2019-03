Hashish e crack in casa, arrestata

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAR - Custodiva in casa oltre un chilo di hashish e 51 grammi di "crack" una donna di Ercolano, già denunciata in passato.

I Carabinieri hanno trovato nella sua abitazione, al Supportico S. Anna, l' hashish in panetti, il "crack" in pietre e dosi già pronte per la vendita.

Giulia Formicola, 42 anni, aveva nascosto la droga tra la camera da letto, la cucina, ed un locale terraneo attiguo all' abitazione.

I militari della Tenenza di Ercolano hanno trovato, durante la perquisizione, una chiave che serviva ad aprire il lucchetto che chiudeva la porta di accesso, ed hanno trovato all' interno i panetti di hashish per un peso di 1 kg e 250 grammi.

La donna è stata trasferita nel carcere di Pozzuoli.