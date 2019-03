Blitz Gdf in centro medico, sequestri

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAR - Blitz della Guardia di Finanza in un centro medico di Torre Annunziata (Napoli): sequestrati macchinari diagnostici e dispositivi medicali.

I militari del gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito un decreto di sequestro d'urgenza emesso dalla Procura oplontina nei confronti del pro tempore rappresentante legale di due società, operanti nel settore della sanità privata dichiarate fallite entrambe nel marzo 2013. Secondo quanto accertato, i macchinari erano stati ceduti, ad un prezzo assolutamente non congruo, dalle due società ad un nuovo centro medico, costituito pochi mesi prima e amministrato dallo stesso rappresentante legale. Il tutto in un periodo in cui le società si trovavano in un irreversibile stato di fallimento e senza che sia stata riscontrata alcuna prova di pagamento. Così la Guardia di Finanza ha sequestrato quella parte di beni attualmente ancora presenti nel nuovo centro medico e che, di fatto, costituisce la continuità aziendale delle precedenti società fallite nel 2013.(ANSA).