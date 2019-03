Scambio accuse Comune-Regione su Anm

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAR - Scambio di accuse Comune di Napoli-Regione Campania sulla questione Anm.

''Le carte parlano chiaro e sono pubbliche e sebbene la Regione Campania voglia esternalizzare il trasporto pubblico, noi parteciperemo come Anm alla gara perché, nonostante Palazzo Santa Lucia, noi abbiamo salvato l'azienda perché vogliamo servizi più efficienti per i cittadini", dice il sindaco Luigi de Masgistris in merito alla notizia di una possibile messa a gara del servizio di trasporto pubblico cittadino''. Pronta la risposta del governatore della Campania, Vincenzo De Luca: "Il Comune di Napoli quando scadrà il contratto di servizio a fine anno si tirerà fuori e abbandonerà l'Anm al suo destino. Due anni fa il Comune di Napoli aveva comunicato che voleva mantenere la gestione in house, ora ci ha detto che non vuole gestire niente".