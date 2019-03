A Napoli il 24/3 'I Miti del Wrestling'

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAR - Una volta c'erano Hulk Hogan, Macho Man, Undertaker, oggi i nomi sono cambiati ma l'emozione rimane la stessa. Campioni internazionali a Napoli che ospiterà il più grande evento di wrestling degli ultimi dieci anni nel Sud Italia. L'appuntamento è al Palapartenope domenica prossima, 24 marzo con "I Miti del Wrestling: Masters of the Universe" ed avrà come ospite d'onore "The Masterpiece" Chris Masters, superstar che nella WWE ha affrontato campioni come John Cena, The Undertaker, Triple H, Ric Flair. Lo show inizierà alle 17.30 ed al termine sarà possibile incontrare e farsi fotografare con Chris Masters e con gli altri lottatori. Andranno in scena anche una battle royal, con 12 wrestler impegnati gli uni contro gli altri, ed un "Championship on a pole match", con Alex Flash ed il beniamino del pubblico napoletano, Picchio. General manager è Michele M. Ippolito: "É un grande spettacolo per famiglie, adatto a bambini, ragazzi, adulti. Il wrestling rappresenta la grande lotta tra il bene ed il male".