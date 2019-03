Nel Napoletano in fiamme cumuli rifiuti

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 21 MAR - Torna il fenomeno dei cumuli dei rifiuti dati alle fiamme a Torre del Greco (Napoli), città da mesi alle prese con enormi difficoltà legate alla raccolta della spazzatura. Difficoltà acuitesi nelle ultime settimane a causa del mancato accordo per sancire il passaggio di cantiere tra il consorzio Gema e la ditta Buttol, accordo ancora non formalizzato per la richiesta delle organizzazioni sindacali di garantire la continuità lavorativa anche ad alcuni dipendenti ristretti in carcere.

Questa mattina mani ignote hanno dato alle fiamme un cumulo di sacchetti depositati nella parte periferica di via Nazionale, l'arteria che collega la città vesuviana alla vicina Torre Annunziata. Sul posto sono giunti gli agenti di polizia municipale, che hanno coordinato le operazioni di spegnimento, mentre nell'aria si era diffuso un odore acre dovuto al materiale plastico bruciato insieme alle altre frazioni.