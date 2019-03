Enregymed, dal 28 al 30 Aprile a Napoli

(ANSA) NAPOLI, 21 MAR - Cinquemila metri quadrati di spazio alla Mostra d'Oltremare con le più avanzate innovazioni tecnologiche per il taglio delle emissioni e la protezione dell'ambiente. E' questo Energymed che torna dal 28 al 30 aprile proponendo ai visitatori le azioni concrete che ognuno può fare per un mondo più pulito e ad aziende ed istituzioni la possibilità di incontrarsi per politiche amministrative e imprenditoriali sostenibili.

Tra le novità di quest'anno la trasformazione di una parte della Mostra d'Oltremare in un piccolo circuito in cui sarà possibile fare dei test drive delle auto a emissioni zero dell'ultima generazione.