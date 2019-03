'No agli straordinari', Circum ko

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - "Mi vedo costretto a non subire passivamente quello che diventa un vero e proprio ricatto. Vero che il lavoro straordinario non è un obbligo per il lavoratore, ma non possiamo accettare alcune richieste che sono in contrasto con la normativa contrattuale e con la necessità di mantenere in equilibrio i conti". Il presidente di Eav, Umberto De Gregorio, commenta così il braccio di ferro in corso tra azienda e sindacati che si traduce già da oggi in pesanti disagi sulle linee della Circumvesuviana a causa del rifiuto dei lavoratori a svolgere prestazioni in straordinario.

"Molte stazioni saranno impresenziate e questo comporterà il taglio di alcuni servizi se non addirittura di alcune intere linee". All'origine della protesta il mancato accordo sugli aumenti in busta paga per i dipendenti: "Cedere alle richieste dei sindacati, in concorrenza tra di loro, oltre il ragionevole buon senso, vorrebbe dire non potere procedere al numero di assunzioni programmato e necessario per un servizio efficiente".