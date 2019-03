Cavallo entra su A3, travolto da Tir

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAR - Un cavallo, entrato sull' autostrada A3 a Castellammare di Stabia (Napoli) dalla rampa di uscita, è stato travolto e ucciso da un Tir.

L'animale ha percorso la rampa di uscita dei veicoli provenienti da Napoli e si è diretto verso lo svincolo di Pompei Sud. Sono intervenuti sul posto gli ausiliari alla viabilità di Autostrade Meridionali e la Polizia stradale, ma non sono riusciti a bloccare il cavallo, che è morto sul colpo. L'incidente - comunica Autostrade Meridionali - non ha avuto conseguenze per l' autista del Tir nè per altri automobilisti. Rallentamenti alla circolazione si sono avuti tra Torre Annunziata Sud e Pompei in direzione Sud.

La Polizia stradale della sottosezione di Angri sta cercando di identificare il proprietario del cavallo.